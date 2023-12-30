Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde başlayan günün ikinci ve son antrenmanı, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Şut çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Kasımpaşa müsabakasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.