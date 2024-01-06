Beşiktaş-Kasımpaşa maçı yazar yorumları

İbrahim Yıldız (Habertürk): İçler acısı bir durumdalar. Nereden başlasak bilemiyorum. Yönetim değişti. Hasan Arat geldikten sonra da kaos ortamı devam etti. Rıza Çalımbay’ı bir gece yarısı operasyonu ile gönderdiler. Olabilir. Peki, yerine kim geldi? Ya da gelecek? Henüz ortada bir isim yok. Öncelikle, takım bütünlüğü tamamen ortadan kalkmış. Oyuncular neredeyse pes etmişler. Mücadele etmiyorlar. Kazanmak adına ortak bilinçten uzaklar. Mental olarak yorgunlar. Bu, fiziksel düşüşü de beraberinde getiriyor. Oyun bütünlüğü kalmamış. Plansız, programsız bir anlayış var. Ne kenarlar çalışıyor. Ne de pas yapma, şut atma, golü düşünme gibi olması gerekenler var.