STAT: Vodafone Park

HAKEM: Yasin Kol

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi

YEDEKLER: Emre, Nkoudou, Atiba, Larin, Necip, Kenan, Serdar, Emirhan İlkhan, Umut, Alex Teixeira

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovvic, Mortadha, Fall, Muleka

YEDEKLER: Harun, Erdem, Brecka, Feyzi, Aabid, Tunay, Abi, Ahmet, Umut

TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu

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Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.

ISMAEL YÖNETİMİNDEKİ 4. MAÇ

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

SON 6 MAÇTA BİR GALİBİYET

Siyah-beyazlı ekip, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edebilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.

KASIMPAŞA FORMDA

Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, geçen hafta Adana Demirspor karşısında 4-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı. Sami Uğurlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maça 5 galibiyet aldı. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil edilen Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, ligde çıktığı 9 müsabakada attığı 9 golle Kasımpaşa'nın yakaladığı çıkışta önemli rol oynadı.

38. RANDEVU

İki takım arasında geride kalan 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 78 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle cevap verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.