STAT: Vodafone Park
HAKEM: Yasin Kol
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Pjanic, Rıdvan, Ghezzal, Güven, Batshuayi
YEDEKLER: Emre, Nkoudou, Atiba, Larin, Necip, Kenan, Serdar, Emirhan İlkhan, Umut, Alex Teixeira
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Donk, Spajic, Eren, Doğucan, Eysseric, Hajradinovvic, Mortadha, Fall, Muleka
YEDEKLER: Harun, Erdem, Brecka, Feyzi, Aabid, Tunay, Abi, Ahmet, Umut
TEKNİK SORUMLU: Sami Uğurlu
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Ligde geçen hafta GZT Giresunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Beşiktaş; 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgiyle 51 puan topladı. Son haftaların formda takımı Kasımpaşa ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgiyle 44 puan elde etti.
ISMAEL YÖNETİMİNDEKİ 4. MAÇ
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 4. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, Ismael'in teknik direktörlüğünde 3 maçta bir galibiyet ve iki beraberlik aldı. Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 4-1 yenerken, GZT Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.
SON 6 MAÇTA BİR GALİBİYET
Siyah-beyazlı ekip, son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. Söz konusu dönemde Aytemiz Alanyaspor'u mağlup edebilen Beşiktaş; Medipol Başakşehir (2-2), Atakaş Hatayspor (1-1), Trabzonspor (1-1) ve GZT Giresunspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamladı. Beşiktaş, Galatasaray'a ise 2-1 mağlup oldu.
KASIMPAŞA FORMDA
Son haftaların formda takımı Kasımpaşa, geçen hafta Adana Demirspor karşısında 4-0 kazanarak farklı bir galibiyete imza attı. Sami Uğurlu yönetimindeki lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maça 5 galibiyet aldı. Ara transfer döneminde kiralık olarak kadroya dahil edilen Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, ligde çıktığı 9 müsabakada attığı 9 golle Kasımpaşa'nın yakaladığı çıkışta önemli rol oynadı.
38. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 37 maçın 24'ünü Beşiktaş kazandı, 8 karşılaşma berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galibiyete ulaştı. Siyah-beyazlıların 78 golüne, lacivert-beyazlılar 39 golle cevap verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 1-1 beraberlikle tamamlandı.
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