Beşiktaş - Kasımpaşa: 1-3 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olarak kötü gidişatı sürdürdü. Kasımpaşa'da hat-trick yapan Nuno Da Costa maça damgasını vururken, siyah-beyazlıların tek golü Semih'ten geldi.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Kasımpaşa Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Kasımpaşa güçlü rakibini 3-1 mağlup ederek zorlu deplasmandan 3 puanla ayrıldı.
Lacivert-beyazlılara üç puanı getiren golleri Nuno Da Costa atarken, siyah-beyazlıların tek sayısı Semih Kılıçsoy'dan geldi.
Kötü gidişata dur diyemeyen Beşiktaş bu sonuçla 29 puanda kalırken, Kasımpaşa ise puanını 26'ya çıkardı.MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN