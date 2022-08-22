Weghorst’un iki kez ofsayta yakalanması, yine Weghorst, Muleka ve Salih’in direkten dönen topları da gösteriye dahildi dün. İlk 60 dakikada Beşiktaş hem tempolu, hem baskılı, hem de üretken bir takım kimliği sergiledi. Ancak bu oyun enerji tüketimini de hızlandırıyor. Karagümrük’ün kurduğu baskı biraz da bu yorgunluğun karşılığı oldu. Laf aramızda Pirlo’nun nasıl bir oyun planladığını da merak ettim, fazla bir şey göremedim.