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Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları: Türkiye'nin en iyi futbolunu Beşiktaş oynuyor! - Son dakika BJK haberleri

Beşiktaş - Karagümrük maçının yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü Weghorst, Nkoudou, Muleka ve Rosier'in golleriyle 4-1 mağlup ederek puanını 7'ye yükseltti. Spor yazarları Beşiktaş - Karagümrük maçını yorumladı

22.08.2022 - 09:40 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: Weghorst tribünlere hayran, tribünler de ona hayrandı dün aslında! Mario Gomez ruhunu formasının içine saklamış çalışkan Weghorst ve arkadaşları dün sezonun en iyi futbolunu Karagümrük’e karşı oynadılar. Çok iştahlı, çok coşkululardı. 

  • Birinci dakikadan son ana kadar denediler, risk aldılar, gol aradılar ve tüm Dolmabahçe ahalisini gülümseterek gönderdiler evlerine. Ancak müsabakanın bu kadar tek taraflı olmasında Karagümrük’ün cesur deplasman oyununun da rolü olduğunu unutmamak gerek.

  • İBRAHİM YILDIZ: Takım olarak üst düzey bir oyun ortaya konuldu. Organize ataklar vardı. Öne çıkan oyuncular, kalitenin artmasında önemli rol oynadılar. Aldığı her topla rakip savunmasını dağıtan, ceza sahasına giren, ortalar yapan, bir de gol atan Nkoudou harika bir maç çıkardı.

  • Attığı golün yaratıcısı oldu. Savunmadan çıkardığı uzun topu takip etti. Salih’in verdiği pasa müthiş bir koşu ile yetişip topu ağlara gönderdi. Nkoudou çok çalıştı. Bir atlet gibi sürekli koştu. Zincirinden kopmuş gibiydi. Hızına yetişmek mümkün olmadı. Karşısına kim çıkarsa çıksın geçti. Aldığı hiçbir pası kaybetmedi. 70 dakika bu tempoyu sürdürdü. Tek başına bir takım gibiydi.

  • ATTİLA GÖKÇE: Mutlu, huzurlu, gururlu.. Enerjik, dinamik, sempatik… Beşiktaş’ın Vodafone Park’ta taraftarıyla buluşmasının alkışlarla kutlandığı gecenin özeti. Günün en önemli gerçeği, bence, Valerien Ismael’in Alanya’daki hatalarından ders çıkarmış olmasıydı. Kendisiyle ilgili kuşkuları da bir ölçüde azalttı.. 

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