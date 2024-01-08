Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Santos, İstanbul'da!

Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos’u taşıyan uçak İstanbul’a geldi.

Siyah Beyazlı takım, Portekizli çalıştırıcı için yarın saat 12.00'de basın toplantısı düzenlenecek.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat'ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek. Törenin ardından Başkanımız Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi'nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek. İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye'ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak."