Beşiktaş'ta kadro değişimi için hamleler başladı. Devre arasında ciddi değişiklikler yapılması beklenen Beşiktaş'ta Pepe'nin ayrılığının ardından stoper bölgesi için acil arayışa başlandı. Beşiktaş'ın ilk hedefi Juventus'tan Mehdi Benatia. Geçtiğimiz sezonu Bayern'de kiralık geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Juventus'ta istediği süreleri bulamıyor. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kiralamak için girişimlere başladı. Faslı futbolcunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

FORVETE KALINIC

Uzun süre Hırvat golcü Mandzukic'in peşinde koşan Beşiktaş bu operasyonda başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlılar, forvet hattı için gözünü başka bir Hırvat'a dikti. Yönetim, sezon başında Milan'dan Atletico Madrid'e transfer olan Nikola Kalinic için düğmeye bastı. Atletico'yla La Liga'da yalnızca 5 maçta ilk 11'de başlayan Kalinic için de kiralama teklifi yapıldı. 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlanamazsa alternatifler üzerinde çalışmalar yapılacak.