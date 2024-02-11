Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Muçi, Musrati...
Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı.
Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.
Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.
İşte Beşiktaş'ın kadrosu: