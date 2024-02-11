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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Muçi, Musrati... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu: Muçi, Musrati...

        Beşiktaş'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2024 - 15:19 Güncelleme: 11.02.2024 - 15:19
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        Beşiktaş'ta yeniler kadroda!
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        Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

        Siyah-beyazlılarda yeni transferler Ernes Muçi ve Al-Musrati de kadroda yer aldı.

        Beşiktaş'ta sakatlıkları devam eden; Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar, Jonas Svensson, Salih Uçan, Tayfur Bingöl ve Yakup Arda Kılıç kadroda yer almadı.

        Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic ile Afrika Kupası'nda bulunan Arthur Masuaku da kadroda yer almıyor.

        İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

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