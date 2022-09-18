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Beşiktaş'ın İstanbulspor maçını spor yazarları yorumladı

Beşiktaş, iki kez öne geçtiği maçta İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir puan kaybı daha yaşadı. Spor yazarları mücadeleyi ve

18.09.2022 - 10:25 | Güncelleme: ABONE OL

  • AHMET ÇAKAR: "Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael galiba hoca falan değil. Yönetimin emirlerini uygulayan ve takımını sabote eden bir şahıs. Neden mi? Yönetim emretti, 'kaleci Ersin sözleşme imzalamıyor, oynatma' dediler. 'Emredersiniz' dedi. Ersin sözleşmeyi imzaladı, 'oynatabilirsin' dediler, Valerien yine 'emredersiniz' dedi. Hem Ersin'i kaybetti hem de belki takımı." 

  • AHMET ÇAKAR: "Muleka ve N'Koudou'nun hiçbir şey üretememeleri, Weghorst'u çırpınan bir tavuğa çevirdi. Maçta Beşiktaş adına tek güzel hareket Weghorst'un attığı gol. Beşiktaş'ın kazandığı ilk goldeki frikik öncesi Weghorst ofsayttı. Maalesef VAR'ın müdahale hakkı yok. Bir çok kafa topunda yanlış düdükler çaldı ama en önemli kusuru olumsuz vücut dili." (Sabah)

  • ATTİLA GÖKÇE: "İstanbulspor Beşiktaş’ı baskı altına aldı. İte kaka, bazen yavaş bazen hızlı, tempoyu kendi ayarlayarak kendi istediği gibi kurguladı Beşiktaş’ı… Ismael’in vekili Adam David Murray ağır aksak takımına değişikliklerle müdahale etti. Ama ayarı kaçmış, kontrolü kaybetmiş, telaşlı Beşiktaş, önde olduğu halde ne koruma ne de atak anlamında oyunu sahiplenemedi. Tabela böyle… Gerçekler daha da çarpıcı. "

  • ATTİLA GÖKÇE: "Beşiktaş temposunu kaybetmiş… Savunma, orta alan, ileri uç iletişimi de arızalı. Hele Weghorst’a yardım edemiyor arkadaşları. Bir nokta daha… Bazen beş değişiklik hakkı da işe yaramıyor… Giren çıkanı aratıyor. Tayyip Taha sağlık nedeniyle çıktı ama ötekiler tedbiren, taktik değişikliklerdi. Hiç biri işe yaramadı." (Milliyet)

  • ALİ GÜLTİKEN: "Taraftar yoksa Beşiktaş'ın da oyun coşkusu yok. Bu o kadar çok maçın temposuna yansıyor ki Beşiktaş maçın geneline hâkim olmakta zorlanıyor. Ligde yeni bir takım olmasına rağmen İstanbulspor, Beşiktaş'ı çok zorladı ve Kartal'ın uygulamak istediğini her sistemi bozdu. Beşiktaş en az rakip ceza sahasına girdiği maçlardan birini oynadı." 

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