Forvet Arayışında olan Beşiktaş, Diego Costa'nın Brezilya'nın Atletico Mineiro takımıyla anlaşması üzerine Michy Batshuayi'ye yöneldi. Teknik direktör Sergen Yalçın, Batshuayi hakkında olumlu rapor verdi. Yönetime oyun planına uygun bir forvet olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlılar, Belçikalı forveti bonservisiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Batshuayi'yi kadroda düşünmüyor. Beşiktaş, bütçeyi sarsmayacak bir bonservis bedeli karşılığında transferi bitirmeyi hedefliyor.

Siyah-beyazlılar, 28 yaşındaki forvet ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor. Geçen sezon Crystal Palace'da kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi, 21 maçta 4 gol attı, 1 de asist yaptı.