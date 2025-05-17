Beşiktaş'ın hedefi Avrupa!

Süper Lig'de bu sezon çıktığı 33 karşılaşmada 16 kez sahadan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, 10 beraberlik, 7 de yenilgi yaşadı ve topladığı 58 puanla 3. sırada yer alıyor.

Son 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise oynadığı 33 müsabakada toplamda 10 kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Akdeniz temsilcisi, 8 kez rakipleriyle puanları paylaşırken 15 maçta sahadan puansız ayrıldı ve 38 puanla düşme hattının bir basamak üstünde 15. sırada kendine yer buldu.