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Beşiktaş'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Teknik sorumlu Önder Karaveli, kritik maçın 11'ini belirledi

23.12.2021 - 10:29 | Güncelleme: FUTBOL

  • Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

  • Siyah-beyazlı takım teknik sorumlu Önder Karaveli yönetimindeki iki lig maçında birer galibiyet ve beraberlik aldı. Sergen Yalçın'ın istifasının ardından göreve getirilen Karaveli yönetiminde Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Fenerbahçe ile de 2-2 berabere kaldı. Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlı takım 25 puan topladı.

  • LARIN VE GHEZZAL SARI KART SINIRINDA

    Siyah-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesi Cyle Larin ile Rachid Ghezzal sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde üçer sarı kartları bulunan Larin ve Ghezzal yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadığı takdirde 19. haftadaki İttifak Holding Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

     

  • 3 SAKAT VAR, JOSEF BELİRSİZ

    Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesi Necip Uysal, Mert Günok ve Georges-Kevin N'Koudou sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Josef'in ise durumu belirsiz.

     

  • MUHTEMEL 11:

    Ersin

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