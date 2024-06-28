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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş'ın basketboldaki isim sponsoru Fibabanka oldu - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş'ın basketboldaki isim sponsoru Fibabanka oldu

        Beşiktaş A Erkek Basketbol Takımı isim, forma göğüs ve salon ismi sponsorluğu için Fibabanka ile anlaşma imzaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 13:35 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:35
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        Beşiktaş'a basketbolda yeni sponsor
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        Beşiktaş A Erkek Basketbol Takımı, 2024-2025 sezonu boyunca geçerli olacak sponsorluk anlaşmasına imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonu boyunca takımımız, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi, BKT EuroCup ve katılacağı tüm organizasyonlarda "Beşiktaş Fibabanka" olarak anılacak. Salonumuz da "BJK Fibabanka Spor Kompleksi" adını taşıyacak. Bu güçlü iş birliği için Fibabanka ailesine teşekkür ediyor, birlikte nice zaferlere imza atmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" denildi.

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