ANTALYASPOR'DA DA DÖRT VAKA VAR!

Antalyaspor'da yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan bir futbolcu ile temaslı 3 futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, bu futbolcunun yanı sıra temaslı 3 oyuncunun Beşiktaş maçı kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.