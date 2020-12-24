Ligdeki ilk 9 maçında galibiyet alamayan ve rakipleriyle 2 kez berabere kalarak 2 puan alabilen MKE Ankaragücü ise, son 3 maçta daha iyi performans gösterdi. Başkent ekibi, geride kalan 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve bir beraberlikle 7 puan elde etti.