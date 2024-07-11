Beşiktaş için Kwadwo Duah iddiası!

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Alman basınından Kicker, 27 yaşındaki golcü Kwadwo Duah için Beşiktaş ve Yunanistan Ligi takımlarından AEK'nın devrede olduğunu duyurdu.

Ludogorets'in 2023 yılının Temmuz ayında Nürnberg'ten 3,5 milyon euroya transfer ettiği Kwadwo Duah için minimum 5 milyon eurodan görüşmelere başlayacağı belirtildi.

EURO2024'te İsviçre Milli Takımı formasıyla Macaristan'a bir gol atan Kwadwo Duah, Ludogorets ile 24 lig maçında, 13 kez fileleri havalandırdı.