Beşiktaş HDI Sigorta deplasmanda kazandı

Salon: Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal

Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Sibel Koç

Antalya 07 Basketbol: Gamze Takmaz 16, Davis 6, Sera Özelçi 6, Nared 21, Dubrovina 12, İlsu Darıcıoğlu 2, Yurkevichus 10, Candide Öztürk

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 12, Elif Bayram 2, McCall 30, Jakobsone 3, Melek Uzunoğlu 8, İlayda Güner 4, İrem Naz Topuz 12, Simmons 9

1. Periyot: 23-22

Devre: 45-45

3. Periyot: 59-61