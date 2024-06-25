Beşiktaş hangi yıllarda şampiyon oldu? Beşiktaş en son ne zaman şampiyon oldu?

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Türkiye'nin en eski ve köklü spor kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulan Beşiktaş, Türk futbolunun tarihinde önemli bir yere sahiptir. Siyah-beyaz renkleriyle tanınan kulüp, sadece futbol branşında değil, birçok farklı spor dalında da önemli başarılara imza atmıştır. Beşiktaş, özellikle Süper Lig'deki şampiyonlukları ile taraftarlarına büyük sevinçler yaşatmış ve Türk futbolunun gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Bu yazımızda, Beşiktaş'ın hangi yıllarda Süper Lig şampiyonu olduğunu ve en son ne zaman şampiyonluk yaşadığını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Beşiktaş Hangi Yıllarda Şampiyon Oldu?

Beşiktaş, Süper Lig tarihinde birçok kez şampiyonluk sevinci yaşamış köklü bir kulüptür. Beşiktaş'ın şampiyonluk yılları, kulübün tarihindeki en parlak dönemleri oluşturur. İşte Beşiktaş'ın Süper Lig'de şampiyon olduğu yıllar: 1956-1957 (Milli Küme), 1957-1958 (Milli Küme), 1959-1960, 1965-1966, 1966-1967, 1981-1982, 1985-1986, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1994-1995, 2002-2003, 2008-2009, 2015-2016, 2016-2017 ve 2020-2021. Bu şampiyonluklar, Beşiktaş'ın tarihindeki en önemli başarılar arasında yer almaktadır.

1959 yılında Süper Lig'de Beşiktaş, ilk şampiyonluğunu 1959-1960 sezonunda kazanarak Türk futbol tarihine adını yazdırmıştır. Bu dönemde elde edilen başarılar, kulübün gelecekteki başarılarının temelini oluşturmuştur. 1980'li yılların sonu ve 1990'lı yılların başı, Beşiktaş'ın büyük bir başarı dönemi olarak tarihe geçmiştir. Bu dönemde Beşiktaş, arka arkaya şampiyonluklar kazanmış ve Türk futboluna damga vurmuştur. Özellikle 1989-1990, 1990-1991 ve 1991-1992 sezonlarında elde edilen üst üste üç şampiyonluk, Beşiktaş'ın en parlak dönemlerinden biri olarak kabul edilir.

Beşiktaş'ın şampiyonluk başarıları, kulübün istikrarlı yapısı, güçlü kadrosu ve taraftar desteği ile elde edilmiştir. 1990'lı yılların ortasında ve 2000'li yılların başında da başarılı sezonlar geçiren Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda bir kez daha Süper Lig şampiyonu olmuştur. 2008-2009 sezonunda da şampiyonluk sevinci yaşayan Beşiktaş, bu başarısını 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında tekrarlayarak gücünü bir kez daha kanıtlamıştır.

En son 2020-2021 sezonunda Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş, bu dönemde de üstün performans sergileyerek zirvede yer almıştır. Bu şampiyonluk, Beşiktaş'ın Süper Lig tarihindeki 16. şampiyonluğu olarak kayıtlara geçmiştir. 2020-2021 sezonundaki başarı, teknik direktör Sergen Yalçın'ın liderliğinde elde edilmiş ve Beşiktaş taraftarları için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. Beşiktaş'ın bu başarıları, kulübün tarihindeki önemli dönüm noktaları olup, Türk futboluna katkılarıyla da büyük bir öneme sahiptir. Bu başarılar, Beşiktaş'ın güçlü tarihini ve taraftarlarına yaşattığı sevinçleri simgelemektedir.