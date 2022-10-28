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Beşiktaş, Güneşli günleri bekliyor! Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki ilk dönemi

Beşiktaş'ta Güneşli günler

Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi bugün resmen başlıyor. Siyah-beyazlılarda daha önceki görev döneminde unutulmaz başarılara imza atan tecrübeli çalıştırıcı, bir kez daha kolları sıvıyor! Yeni bir döneme giren Beşiktaş Güneşli günleri bekliyor

Giriş: 28.10.2022 - 09:14 | Güncelleme: ABONE OL

  • Hatayspor yenilgisi sonrasında Valerien Ismael'le yollarını ayıran Beşiktaş'ta ikinci Şenol Güneş dönemi bugün resmen başlıyor. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce 2015-2019 yılları arasında çalışan başarılı teknik direktör, Kartal'ı ayağa kaldırarak şampiyonluklar kazandırmış ve unutulmaz başarılara imza atmıştı. 

  • 24 Mayıs 2019'da son kez Vodafone Park'a çıkan ve alkışlarla uğurlanan Şenol Güneş, iki yıllık aranın ardından Dolmabahçe'ye dönecek ve siyah-beyazlılara güneşli günleri getirmek için kolları sıvayacak. Deneyimli çalıştırıcının Beşiktaş'taki ilk dönemini derledik. 

  • Şenol Güneş, 4 yıllık ilk döneminde önemli başarılar elde etti. Güneş, 2015-2016 sezonu başında göreve geldiği Beşiktaş'ta Süper Lig'deki şampiyonlukların yanı sıra Avrupa'da da önemli başarılara imza attı.

  • Siyah-beyazlı ekip, Güneş dönemindeki 4 sezonda 199 resmi maçta 117 galibiyet, 46 beraberlik ve 36 yenilgi aldı.

  • Söz konusu 199 karşılaşmada 404 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 283 gol gördü.

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