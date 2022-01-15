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Beşiktaş - Gaziantep FK maçının yazar yorumları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yendi. Ligde 9. galibiyetini alan Beşiktaş puanını 32'ye çıkardı. Siyah-beyazlılar, ligde iki maç sonra galibiyet elde etti. Spor yazarları Beşiktaş - Gaziantep FK maçını yorumladı

15.01.2022 - 10:15 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY: İlk 45 dakikası son derece düşük tempoda oynanan bir karşılaşma oldu. Topu yavaş dolaştıran Beşiktaş, Güven Yalçın, Rıdvan Yılmaz ve Valentin Rosier’in aşırı top kayıplarıyla oyun kurmakta zorlandı. Genç Emirhan İlkhan da kalabalık savunmanın içinde kaybolunca siyah beyazlılar pozisyon üretemedi.

  • Rachid Ghezzal’ın bireysel becerisiyle hazırladığı pozisyonu Michy Batshuayi bitirdi. Son bölümde Ghezzal’ın çıkmasıyla topu ileride tutmakta zorlanan siyah beyazlılar, rakibinin risk aldığı duraklama anlarında bulduğu geniş alanlarda cezayı kesip ikinci golü bulamadı.

  • Yoğun maç takvimine girilen haftada Beşiktaş, düşük tempoda, fazla yorulmadan önemli bir 3 puanın sahibi oldu. 

  • ALİ ECE: İlk yarıdaki düşük tempolu, az pozisyonlu oyunun önüne maalesef bir kez daha hakem hataları geçti. Erce Kardeşler yetenekli bir kaleci, kardeşi Arda ise hakemlik dalında yetenekli değil. Üstelik kendini geliştirmek için de hiçbir çabası yok. 

  • Dün ilk yarıda sadece Pjanic’i çıldırttığı pozisyonda değil, 45 dakika boyunca futbolda avantaj kuralına dair hiçbir bilgisi yok gibi davrandı. Peki sözde VAR'daki görevli Erkan Engin'e ne demeli? Devre sonunda rakibi intikam müdahalesi yaparken Batshuayi'nin ayağına kasıtlı olarak basıyor, o pozisyonda VAR'ın orta hakemi çağırması için illa Batshuayi'nin ayağının kırılması mı gerekiyor? 

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