Nihayet orta sahada Welinton’la başlayıp Pjanic ve Oğuzhan ile tempo kazandırılan top tek ve seri paslarla Ghezzal’a ulaştırıldı. O da maç boyu yaptığı en iyi şeyi yaptı ve gol açısından verimli olamasa da çoğu maç ön alan savunması ile rakipleri yıpratan Batshuayi golü yaptı. Yani, bir anlamda maç boyu fırsat kollayan Antep rakibine sürekli aradığı fırsatı vermiş oldu!