Dolmabahçe'de dev randevu! İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçını kazanamayan siyah-beyazlılar, ezeli rakibini mağlup ederek yeni bir sayfa açmak istiyor. Sarı-kırmızılı takım ise şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor...
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Tüpraş Stadı'nda yapılacak derbi, saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Yabancı hakem tartışmaları gölgesindeki derbiyi Türk hakem Yasin Kol yönetecek. Kariyerinde ilk kez derbi yönetecek Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Samet Çiçek üstlenecek. Derbinin dördündü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.
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Süper Lig'de bu sezon yoluna namağlup devam eden Galatasaray, 27 müsabakada 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 71 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 1 maç fazlasıyla 9 puan önünde girdi.
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde son 2 maçını kaybeden Beşiktaş ise 26 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 yenilgiyle 44 puan topladı. Liderin 27 puan gerisinde bulunan ve Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren siyah-beyazlılar, 29. hafta öncesinde averajla ikas Eyüpspor'un önünde 4. sırada yer aldı.
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İLK YARIDAKİ DERBİ G.SARAY'IN
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan derbiden sarı-kırmızılı ekip 3 puanla ayrıldı. Ligin 10. haftasında RAMS Park'ta yapılan derbiyi ev sahibi takım, Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazandı. Beşiktaş'ın tek golü son anlarda Ernest Muçi'den geldi.
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SON 3 LİG MAÇINDA GALİP
Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş ile yaptığı son 3 lig maçını kazandı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a karşı Süper Lig müsabakalarında son galibiyetini 30 Nisan 2023'te sahasında 3-1'lik skorla elde etti. Sonraki süreçte yapılan lig mücadelelerinden Galatasaray üç puanla ayrılan taraf oldu. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu derbilerde 2 kez 2-1, bir kez de 1-0'lık skorla galibiyet aldı. Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, hem rekabetteki galibiyet serisini 4 maça çıkarmak hem de ligdeki namağlup ünvanını korumak için mücadele edecek.
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LİGDE SON 2 MAÇINI KAYBETTİ
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin 27. haftasında Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'ye 2-1 yenilen Beşiktaş, bir sonraki haftada ise deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk kez üst üste iki resmi maçı kaybetti. Ligde oynadığı son iki müsabakada sahada eksik kalan rakiplerine karşı kazanamayan "Kara kartal", derbiden galibiyetle ayrılarak kötü gidişata son vermek istiyor.
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2 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da 2 futbolcu Beşiktaş derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Attığı gollerle bu sezon sarı-kırmızılı ekibi sırtlayan Victor Osimhen'in yanı sıra Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı kart görmeleri durumunda 31. haftadaki hafta Samsunspor maçında forma giyemeyecek.
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KARTAL'DA 5 İSİM SINIRDA
Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Emirhan Topçu ve golcü futbolcular Ciro Immobile ile Semih Kılıçsoy, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Söz konusu beş futbolcu, Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.
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CİMBOM LİGDE 28 MAÇTIR MAĞLUBİYET GÖRMÜYOR
Süper Lig'deki son 28 maçta sarı-kırmızılı takımın bileği bükülmedi. Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, geçen sezon 1, bu sezon da 27 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu maçlarda 23 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.
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BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, Galatasaray derbisinde formasından uzak kalacak. Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalması beklenen Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un derbide forma giymesi beklenmiyor.
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ASLAN DEPLASMANDA 25 MAÇTIR YENİLMİYOR
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de çıktığı son 25 deplasman mücadelesinde yenilmedi. Dış sahada son yenilgisini geçen sezonun 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında konuk olduğu 25 mücadeleden 21 galibiyet, 4 beraberlik çıkardı.
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G.SARAY, OKAN BURUK'LA ÜSTÜN
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ligde Beşiktaş'a karşı büyük üstünlük sağladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlı takımla ligde yaptığı 5 derbide 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı. "Cimbom" söz konusu müsabakalarda 8 kez rakip fileleri havalandırırken, 6 gol yedi. Galatasaray, sezon başında Beşiktaş ile yaptığı Turkcell Süper Kupa maçını 5-0 kaybederek Buruk idaresindeki en ağır yenilgisini yaşamıştı.
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SOLSKJAER'İN İLK DERBİSİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verecek. Siyah-beyazlı ekibin başındaki ilk maçına UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao karşısında çıkan Norveçli teknik adam, 11 maçta kulübede yer aldı. Bu karşılaşmalarda 7 galibiyet elde eden Solskjaer, 1 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı.
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İşte Beşiktaş'ın muhtemel derbi 11'i
- 15
MERT GÜNOK
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- 16
SVENSSON
- 17
PAULISTA
- 18
EMİRHAN
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- 19
MASUAKU
- 20
GEDSON
- 21
CHAMBERLAIN (AMIR)
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- 22
RASHICA
- 23
MUÇİ
- 24
RAFA SILVA
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- 25
IMMOBILE
- 26
İşte Galatasaray'ın muhtemel derbi 11'i
- 27
MUSLERA
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- 28
FRANKOWSKI
- 29
DAVINSON
- 30
ABDÜLKERİM
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- 31
EREN ELMALI
- 32
TORREIRA
- 33
SARA
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- 34
BARIŞ ALPER
- 35
YUNUS AKGÜN
- 36
MORATA
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- 37
OSIMHEN