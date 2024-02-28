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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart'ta satışa sunulacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart'ta satışa sunulacak

        Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri, 1 Mart Cuma günü genel satışa sunulacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 09:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:41
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        Derbi biletleri satışa çıkıyor!
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        Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın biletlerinin genel satışına 1 Mart Cuma günü saat 10.00'da başlanacağını belirtildi.

        Fiyatları 700 lira ile 20 bin lira arasında değişen derbi biletlerinin passo.com.tr ve Passo akıllı telefon uygulaması üzerinden temin edilebileceği aktarıldı. Tüpraş Stadı bilet gişesinden satış yapılmayacağı bildirildi.

        Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlara ise 29 Şubat Perşembe günü 10.00-22.00 saatlerinde ön satış hakkı tanınacağı kaydedildi.

        Siyah-beyazlı takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı karşılaşmaya bilet satın alan taraftarlara ise 29 Şubat Perşembe günü 10.00-22.00 saatlerinde ön satış hakkı tanınacağı kaydedildi.

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