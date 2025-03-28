Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

Gedson Fernandes: Beşiktaş'ın son 2 sezondur orta sahadaki en etkili ismi olarak dikkat çeken Gedson Fernandes'e hem savunma hem de hücum anlamında derbide çok iş düşecek. Portekizli yıldız, bu sezon 25 lig maçında forma giyerken, skora 3 golle katkı verdi. Maç başına 2.60 kez top çalan Gedson, girdiği ikili mücadelelerin ise %56.5'ini kazandı.

Torreira: Galatasaray orta sahasının dinamosu olan Lucas Torreira, bu sezon ligde sarı-kırmızılı formayla 25 maça çıktı. Geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yine takımının en savaşçı oyuncusu olan Uruguaylı yıldız, girdiği ikili mücadelelerin %51.9'unu kazanarak dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Torreira ayrıca maç başına 2.44 top çalma istatistiği yakaladı.