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        Beşiktaş Futbol Takımı'nda kombine yenileme dönemi sona eriyor

        Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçları kapsayan kombinelerin yenileme dönemi sona eriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 14:30 Güncelleme: 08.07.2024 - 14:30
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        Beşiktaş'ta kombine yenileme dönemi bitiyor
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        Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonunda iç sahada oynayacağı tüm maçları kapsayan kombinelerin yenileme dönemi sona eriyor.

        Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 2 Temmuz'da başlayan kombine yenileme döneminin bugün Tüpraş Stadı'nda yer alan satış ofisinde saat 21.00'de, passo.com.tr ile Passo mobil uygulamasında ise saat 23.59'da sona ereceği belirtildi.

        Yenileme dönemi kombine fiyatları şöyle:

        Doğu Alt 115-116 Blok: 100 bin lira

        Batı Alt 102-125 Blok: 100 bin lira

        Doğu Alt 114-117 Blok: 80 bin lira

        Batı Alt 103-124 Blok: 70 bin lira

        Doğu Alt 113-118 Blok: 70 bin lira

        Batı Üst 430-401 Blok: 50 bin lira

        Batı Üst 429-402 Blok: 45 bin lira

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        Batı Üst 428-403 Blok: 40 bin lira

        Doğu Üst Tüm Bloklar: 19 bin 800 lira

        Güney Alt Tüm Bloklar: 13 bin lira

        Güney Üst Tüm Bloklar: 12 bin lira

        Kuzey Alt Tüm Bloklar: 12 bin lira

        Kuzey Üst Tüm Bloklar: 11 bin lira

        VIP 100: 240 bin lira

        VIP 101-126: 210 bin lira

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