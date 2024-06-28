Beşiktaş Fibabanka, Emanuel Terry'yi transfer etti
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Fibabanka, ABD'li basketbolcu Emanuel Terry'yi kadrosuna kattı.
Giriş: 28.06.2024 - 17:02 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:02
Beşiktaş Fibabanka, ABD'li basketbolcu Emanuel Terry'yi kadrosuna dahil etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Manisa Büyükşehir Belediyespor forması giyen 2,06 boyundaki pivotla sözleşme imzalandığı belirtildi.
27 yaşındaki oyuncu, Manisa temsilcisiyle geçen sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 32 maçta, FIBA Avrupa Kupası'nda ise 14 karşılaşmada forma giydi.
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