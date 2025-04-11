Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        68
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        39
        Trabzonspor
        TS
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        33
        Bellona Kayserispor
        KYS
        33
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Fibabanka: 88 - Darüşşafaka Lassa: 77 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Fibabanka: 88 - Darüşşafaka Lassa: 77 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka sahasında Darüşşafaka Lassa'yı ağırladı. Müsabakayı siyah-beyazlılar 88-77 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 21:25 Güncelleme: 11.04.2025 - 21:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş, Darüşşafaka'yı devirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Beşiktaş Fibabanka, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 88-77 yendi.

        Salon: BJK Fibabanka

        Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Tolga Akkuşoğlu

        Beşiktaş Fibabanka: Mathews 21, Needham 6, Berk Uğurlu 9, Sleva 15, Terry 4, Allman 7, Plavsic 7, Yiğit Arslan 11, Morgan 6, Kerem Kuthan Konan 2

        Darüşşafaka Lassa: Appleby 13, Muhaymin Mustafa 6, Moore 16, Tinkle 20, Brajkovic 17, Tarık Sezgün, Sibande 5, Enes Berkay Taşkıran, Gach, Pecarski, Ege Demir

        1. Periyot: 21-20

        Devre: 44-32

        3. Periyot: 68-47

        Beş faulle çıkan: 33.43 Needham (Beşiktaş Fibabanka)

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        İBB soruşturmasında 24 şirkete kayyum
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        Minguzzi ailesine tehdide 5 tutuklama
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        İşte maçın canlı anlatımı ve istatistikler!
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        Nefes borusuna et kaçan çocuğa hayati hamle
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Ankara'da akran zorbalığı! Valilikten açıklama
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Eşini öldürüp intihar etti
        Eşini öldürüp intihar etti
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        Trump'tan Rusya'ya çağrı
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        "Türkiye teknoloji köprüsü olabilir"
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        11 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin istikrarsızlaşmasına izin vermeyiz
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        15 milyon TL değerinde döviz! Üzeyir Garih'in kızına hırsızlık şoku!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        Zaniolo'ya bahis soruşturması!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Meslektaşına âşık oldu
        Meslektaşına âşık oldu
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Habertürk Anasayfa