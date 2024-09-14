Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rekabette ne kadar harcadı? İşte transfer bilançoları
2024-2025 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray; yaptıkları transferlerle Avrupa'da büyük ses getirirken; kulüplerin bu dönemdeki gelir-giderleri de merak konusu oldu. İşte 3 büyüklerin mali bilançoları...
- 1
2024-2025 sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi resmen sona erdi. Büyük yıldızların Süper Lig'e geldiği dönemde kulüplerin bilançoları da merak edilmeye başlandı.
- 2
İşte transfer döneminin resmen kapanmasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın mali bilançoları...
- 3
BEŞİKTAŞ
Geçtiğimiz sezonu istediği gibi bitiremeyen Beşiktaş, transferde büyük bir yapılanmaya gitti ve Avrupa'da yankı uyandırdı.
-
- 4
Ciro Immobile, Rafa Silva gibi yıldızları kadrosuna katan siyah-beyazlılar sezona Süper Kupa'yı müzesine götürerek başladı.
- 5
1 milyon Euro (yaklaşık 37.5 milyon TL) bonservis geliri elde eden Kara Kartal'ın, buna karşın kasasından 19.65 milyon Euro (yaklaşık 737 milyon TL) çıktı.
- 6
FENERBAHÇE
Şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro bedelle kadrosuna katarak bir oyuncuya ödenen bonservis bedeli bazında rekor kırdı.
-
- 7
Ayrıca yine sarı-lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a 30+5 milyon Euro'ya satarak F.Bahçe tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek bonservis bedeli olarak tarihe geçti.
- 8
Bu dönemde 49.56 milyon Euro (yaklaşık 1.8 milyar TL) harcayan sarı-lacivertliler, buna karşın 30.5 milyon Euro (yaklaşık 1.1 milyar TL) gelir elde etti.
- 9
GALATASARAY
Rakiplerine nazaran daha dengeli bir transfer politikası izleyen Galatasaray, Victor Osimhen transferiyle büyük yankı uyandırdı.
-
- 10
Gabriel Sara'yı 18 milyon Euro bedelle kadrosuna katarak ödenen bonserviste rekor kıran G.Saray'da kaptan Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'nın yolunu tuttu.
- 11
Cimbom'un kasasından bu dönemde 34.19 milyon Euro (yaklaşık 1.3 milyar TL) çıkarken; geliri ise 34.15 milyon Euro (yaklaşık 1.28 milyar TL) oldu neredeyse gelir-gideri dengelemiş oldu.