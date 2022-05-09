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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisindeki tartışmalı pozisyonlar

Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports 1'de yayınlanan beIN Trio programında hakem yorumcuları Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbinin hakemi Arda Kardeşlen ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı yorumladılar

09.05.2022 - 10:01 | Güncelleme: FUTBOL

  • 6. DAKİKA | Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?

    Lale Orta: Ofsayt yok, gol kararı doğru.

    Deniz Çoban: Bu seviyede yapılmaması gereken bir savunma hatası, ofsayt yok.

    Bülent Yıldırım: Yardımcı hakem pozisyonu çok iyi süzmüş, karar doğru.

  • 7. DAKİKA | Beşiktaş'ın ilk penaltısında karar doğru mu?

    Deniz Çoban: Hakem için görmesi zor bir pozisyon ancak Arda Kardeşler pozisyonu iyi görmüş, karar doğru.

    Lale Orta: Novak elini sakınmıyor, penaltı kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Çok net bir penaltı, hakem çok iyi görmüş.

  • 8. DAKİKA | Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltıda ihlal var mı?

    Lale Orta: Fenerbahçeli oyuncu ayağını tam çizgide tutmuş, herhangi bir ihlal yok.

    Deniz Çoban: Bana göre İrfan Can çizgiye basıyor fakat herhangi bir Beşiktaşlı'yı engellemiyor, VAR'ın karışmaması doğru.

    Bülent Yıldırım: İrfan Can, net bir golü veya pozisyonu engellemediği için VAR'ın hakemi çağırmasına gerek yok.

  • 13. DAKİKA | Ferdi'nin Larin'e müdahalesi var mı?

    Lale Orta: Penaltıyı gerektirecek bir müdahale yok, hatta oyuncuya temas bile yok. Karar doğru.

    Deniz Çoban: Ferdi'nin çok ufak bir teması var Larin'e ancak penaltı gerektirmez. Devam kararı doğru.

    Bülent Yıldırım: Burada penaltı gerekmez, Ferdi tamamen kontrollü biçimde topa dokunuyor.

  • 27. DAKİKA | Beşiktaş'ın ikinci penaltısı doğru mu?

    Deniz Çoban: Çok net bir penaltı, VAR'a gerek kalmadan Arda Kardeşler'in çalması gereken bir pozisyon.

    Lale Orta: Kesinlikle penaltı, net bir çelme var.

    Bülent Yıldırım: Novak dikkatsiz bir hamle yapmış, VAR müdahalesi ve penaltı kararı doğru.

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