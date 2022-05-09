8. DAKİKA | Beşiktaş'ın kaçırdığı penaltıda ihlal var mı?

Lale Orta: Fenerbahçeli oyuncu ayağını tam çizgide tutmuş, herhangi bir ihlal yok.

Deniz Çoban: Bana göre İrfan Can çizgiye basıyor fakat herhangi bir Beşiktaşlı'yı engellemiyor, VAR'ın karışmaması doğru.

Bülent Yıldırım: İrfan Can, net bir golü veya pozisyonu engellemediği için VAR'ın hakemi çağırmasına gerek yok.