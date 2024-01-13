Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        50
        Galatasaray
        GS
        48
        Trabzonspor
        TS
        36
        Beşiktaş
        BJK
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        29
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        29
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        28
        Kasımpaşa
        KSM
        26
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        25
        Rams Başakşehir
        İBFK
        23
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        22
        MKE Ankaragücü
        MKE
        21
        Gaziantep FK
        GFK
        21
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        20
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        20
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        15
        İstanbulspor
        İST
        6
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Ligde son olarak Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup edip kötü gidişata son veren Beşiktaş, 20. hafta maçında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Siyah-beyazlılarda yeni teknik direktör Fernando Santos da ilk maçına çıkıyor. Peki, Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve Beşiktaş Karagümrük maçına dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.01.2024 - 09:49 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligin 19 haftalık ilk bölümünde bekleneni veremeyen siyah-beyazlı ekip 10 galibiyet, 7 yenilgi ve 2 beraberlik sonunda 32 puan toplayarak 4. basamakta yer alıyor. Fatih Karagümrük ise 20 puanla 15. sırada bulunuyor.

        • 2

          BEŞİKTAŞ-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş-Fatih Karagümrük karşılaşması saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetecek.

        • 3

          FERNANDO SANTOS TARAFTARLA BULUŞACAK

          Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat tarafından göreve getirilen Portekizli teknik adam Fernando Santos, ilk kez siyah-beyazlı takımın başında sahaya çıkacak. Tüpraş Stadı'nda Beşiktaş taraftarlarının karşısında yeni görevine başlayacak Santos, siyah-beyazlı takımda bu sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Serdar Topraktepe'den sonra kulübede görev alan 5. teknik adam olacak.

        • 4

          Santos'un yanı sıra siyah-beyazlı takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jonas Svensson da görev verilmesi halinde ilk kez Beşiktaş formasıyla sahada yer alacak.

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

          Siyah-beyazlı ekipte sezonu kapatan Alex-Oxlade Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley, Daniel Amartey ve Arthur Masuaku mücadelede forma giyemeyecek. Bilindiği üzere Afrika Kupası'nda bulunan Vincent Aboubakar da kadro dışı bırakılmıştı.

        • 6

          İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

        • 7

          Mert Günok

        • 8

          Onur Bulut

        • 9

          Tayyip Talha Sanuç

        • 10

          Zaynutdinov

        • 11

          Umut Meraş

        • 12

          Hadziahmetovic

        • 13

          Salih Uçan

        • 14

          Gedson Fernandes

        • 15

          Rashica

        • 16

          Semih Kılıçsoy

        • 17

          Cenk Tosun

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        BankAVM!
        BankAVM!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        Habertürk Anasayfa