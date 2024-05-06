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        Haberler Spor Basketbol STBL Beşiktaş Emlakjet Genel Menajeri Nedim Yücel: Bütçemiz 4.5 milyon dolar - Basketbol Haberleri

        Beşiktaş Emlakjet Genel Menajeri Nedim Yücel: Bütçemiz 4.5 milyon dolar

        Beşiktaş Emlakjet Genel Menajeri Nedim Yücel, sezonu değerlendirdi ve gelecek sezon hedeflerine dair açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 17:52 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:52
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        "Bütçemiz 4.5 milyon dolar"
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        Beşiktaş Emlakjet Genel Menajeri Nedim Yücel, Beşiktaş resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu.

        Yücel, “Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu tamamlamış bulunuyoruz. Geçen sezonun ardından tamamen yenilenmiş; teknik, idari ve oyuncu kadrosuyla camiamızı ve basketbolseverleri mutlu eden sonuçlar aldığımızı düşünüyoruz. Uzun yıllar sonra Türkiye Ligi’ni üçüncü sırada bitirmenin yanı sıra Türkiye Kupası’nda ve tarihimizde ilk defa EuroCup’ta yarı final oynama başarılarını gösterdik." ifadelerini kullandı.

        "GİDERLERLE 4.5 MİLYON DOLARI BULUYOR"

        "Sezon başında belirlenen 3 milyon dolar oyuncu bütçesini sezon sonu itibarıyla 3.1 milyon dolar olarak tamamladık. Tabii ki sigorta, vergiler, artan seyahat masrafları ve diğer giderlerle bu rakam yaklaşık 4.5 milyon doları buluyor. Bundan sonra da her sene ülkemizin ve kulübümüzün de ekonomik şartlarını göz önünde bulundurarak mümkün olduğunca kendi ayakları üzerinde durabilen bir şube yapısı kurmak için çalışıyoruz. Kulübümüze fazla yük olmadan, eksik bölgelere gerekli takviyelerle adım adım üzerine koyarak armamıza yakışır şekilde başarılarımızı sürdürmek istiyoruz."

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        "HEDEFİMİZ SAVAŞAN BİR TAKIM YARATMAK VE AKATLAR RUHUNU YENİDEN CANLANDIRMAKTI"

        "Sezon öncesi öncelikli hedefimiz armamızın ağırlığını ve sorumluğunu bilen, savaşan bir takım yaratmak ve Akatlar ruhunu yeniden canlandırmaktı. Geldiğimiz noktada bunu başarmanın gururunu yaşıyoruz. Taraftarımız bu takıma inandı ve bir an bile olsun bizi yalnız bırakmadı. Taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle sahamızda oynadığımız 15 maçın 14’ünü kazanarak kulüp rekorunu da egale ettik. Taraftarlarımıza bize duydukları güven ve verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Sezon boyunca 55’ten fazla maç oynadık. Bu zorlu fikstürde doğal olarak düşüş yaşadığımız dönemler de oldu."

        "GENÇ OYUNCULARIMIZ MÜTHİŞ GELİŞİM GÖSTERİYORLAR"

        "Sezon boyunca 19 yaşındaki iki oyuncumuz Kerem Konan ve Samet Yiğitoğlu’na çok ciddi süreler verdik. Bu oyuncularımız gösterdikleri gelişimle hem kulübümüz hem de Türk basketbolu için büyük umut vadediyorlar. Önümüzdeki sene aynı çıkışı bu sene hem A Takım hem de BGL kadromuzda bulunan Yağız Aksu ve Ata Özbek’ten bekliyoruz. Onlar da şu an müthiş gelişim gösteriyorlar. Basketbol Erkek Gençler Ligi Takımımız liginde finale yükselme başarısı gösterdi. U-16 Takımımız da İstanbul 2.’si oldu ve Türkiye Şampiyonası’nda mücadele edecek."

        "TARAFTARLARIMIZI YARI FİNAL YOLUNDA İTİCİ GÜÇ OLARAK YANIMIZDA OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

        "Şimdi önümüzde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off karşılaşmaları var. Çeyrek finalde Manisa Büyükşehir Belediyesi ile eşleştik. Bu eşleşmeye ev sahibi avantajı ile başlayacağız. Taraftarlarımızı yarı final yolunda yine aynı itici güçle yanımızda olmaya davet ediyoruz. Play-off boyunca onlara çok ihtiyacımız var.”

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