Beşiktaş Emlakjet: 76 - Galatasaray Ekmas: 77 | MAÇ SONUCU

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Galatasaray Ekmas, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftanın kapanış maçında konuk olduğu Beşiktaş Emlakjet'i 77-76'lık skorla mağlup etti.

Akatlar'daki BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde tamamen dolu tribünler önünde yapılan derbi, karşılıklı basketlerle başladı. Müsabakanın ilk dakikalarında iki takım da tempolu ve iyi savunma yaptı. 4. dakikanın başında Galatasaray 6-4 öne geçti. Mathews ve Delgado ile etkili olan siyah-beyazlılar, 9-0'lık seri bularak 6. dakikanın sonlarında 13-6 üstünlük kurdu. Devamında iki takımın da bölüm bölüm üstün oynadığı ilk çeyreği Beşiktaş 21-19 önde tamamladı.

İkinci periyoda 4-0'lık seriyle giren sarı-kırmızılı ekip, 12. dakikada 23-21 öne geçti. İkinci çeyreğin ilk 5 dakikasında rakibine sadece 1 sayı şansı veren Galatasaray Ekmas; Bost, Yeboah ve Karahan ile skor üretti ve 15. dakikayı 29-22 önde bitirdi. Beşiktaş, devrenin son 2,5 dakikasında etkili olup 2 kez beraberliği yakalasa da Galatasaray devre arasına 40-35 üstün girdi. İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, 26. dakikada 14 sayı fark (54-40) yakaladı. Çekişmeli geçen müsabakada Beşiktaş'ın farkı kapatma çabası sonuç vermedi. Çift haneli farkı koruyan Galatasaray, üçüncü çeyreği 60-50 önde kapattı.

Son çeyrekte geri dönmek için büyük bir mücadele sergileyen Beşiktaş Emlakjet, 37. dakikada farkı 2 sayıya (72-74) indirdi. Galatasaray rakibinin öne geçmesine izin vermedi. Ev sahibi takım, bitime 31 saniye kala farkı 1 sayıya (76-77) çekti. Bitime 5.9 saniye kala hücumu kullanan Beşiktaş Emlakjet, şut şansı bulsa da isabet sağlayamadı. Bitime 1 saniye kala topu kapan Mathews basketi bulamayınca derbi, sarı-kırmızılı ekibin 77-76 üstünlüğüyle sona erdi. Bu galibiyetle Galatasaray Ekmas 6. sıraya yükselerek adını play-off'a yazdırma konusunda önemli bir avantaj yakaladı. İyi bir sezon geçiren Beşiktaş Emlakjet ise 3. sırada kaldı.

Salon: BJK Emlakjet Hakemler: Yener Yılmaz, Semih Vural, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Needham 15, Mitchell 9, Kerem Konan 2, Delgado 9, Berkan Durmaz 2, Allman 16, Yiğit Arslan 1, Samet Yiğitoğlu 7 Galatasaray Ekmas: Bost 18, İsmet Akpınar 9, Göksenin Köksal 13, Sadık Emir Kabaca 5, McCormack 9, Samet Geyik, Prepelic 5, Yeboah 7, Halilovic 8, Karahan Tuan Efeoğlu 3 1. Periyot: 21-19 Devre: 35-40 3. Periyot: 50-60 4. Periyot: 76-77