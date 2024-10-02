Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi maçında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek isteyen kişiler, müsabakanın yayın saati ve bilgileri ile yayının şifresiz olup olmadığını şimdiden sorgulamaya başladı. Peki, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? Beşiktaş - Frankfurt maçı şifresiz mi? İşte merak edilenler...