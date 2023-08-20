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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş Neftçi Bakü ile yaptığı 3-1 kazandığı maçın rövanşını 2-1 kazanarak Playoff turuna yükselmişti. Bir sonraki karşılaşmasını Dinamo Kiev ile yapacak olan siyah beyazlıların taraftarları arama motorlarında: "Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2023 - 10:51
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        • 1

          UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş Dinamo Kiev deplasmanında olacak. Konuyla ilgili siyah beyazlıların taraftarları şimdiden araştırma yapmaya başladı. Peki, Beşiktaş Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Kiev Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

        • 2

          DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Dinamo Kiev Beşiktaş maçı 24 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın saat bilgisi henüz netlik kazanmadı.

        • 3

          DİNAMO KİEV BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

          Dinamo Kiev Beşiktaş karşılaşmasının yayın bilgisi henüz belli olmadı. Detaylar netleştiğinde haberimizin içeriği güncellenecektir.

        • 4

          BEŞİKTAŞ - DINAMO KIEV MAÇ BİLGİLERİ

          Şehir: Bükreş

          Stat: Stadionul Ştefan cel Mare

          Saat: 20:00

          Tarih: 24 Ağustos 2023 Perşembe

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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