Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        28
        Samsunspor
        SAMS
        22
        Fenerbahçe
        FB
        20
        Beşiktaş
        BJK
        20
        ikas Eyüpspor
        EYP
        16
        Göztepe
        GÖZ
        15
        Rams Başakşehir
        İBFK
        15
        Net Global Sivasspor
        SVS
        14
        Trabzonspor
        TS
        12
        Kasımpaşa
        KSM
        11
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        10
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Bellona Kayserispor
        KYS
        8
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor!

        Beşiktaş, Galatasaray derbisinde Süper Lig'deki ilk yenilgisini alırken bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın 3'ünde puan kaybı yaşadı.

        Giriş: 29.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş deplasmanda zorlanıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu sezonki tüm puan kayıplarını dış sahada yaşadı.

        Evindeki 4 maçta 4 galibiyet alan Beşiktaş, deplasmanda ise Samsunspor'u ve Kayserispor'u yendi.

        Beşiktaş, Trabzonspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak bu sezon ilk puan kaybını yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, 10 kişi kalan rakibi karşısında geriye düşerken sonrasında eşitliği bulsa da galibiyet gelmedi.

        Siyah-beyazlılar, milli ara öncesinde ise Gaziantep FK deplasmanında şok yaşadı. Mücadeleyi uzun süre 1-0 önde götüren Beşiktaş, 90+5'teki gole engel olamayarak kritik bir puan kaybı daha yaşadı.

        Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında bu sezon ligdeki ilk yenilgisini aldı. Siyah-beyazlılar dış sahada bu sezon şimdiden 7 puan kaybetmiş oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Cumhuriyet'in 101'inci yılı! "Türkiye Cumhuriyeti mutlu, başarılı ve utkulu olacak"
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        Bayramda çalışan işçiye tam gün ücret
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        "Yaşasın Cumhuriyet!"
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Prenses Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Çoban gübre çukuruna düştü! 3 kişi can verdi!
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        Kırmızı çıkmalı mıydı, penaltı var mı?
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        20 aylık bilanço: 11 ilde 100 binin üzerinde artçı deprem oldu
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Osimhen açıkladı: G.Saray'da kalacak mı?
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Bir derbiye daha Buruk imzası!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        Beşiktaş'ın milli sporcusunun kahreden ölümü!
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        "Galatasaray'ın genlerinde var"
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Yusuf'a çarpıp kaçtı! Küçük çocuk öldü! Ödül gibi ceza!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Kirayı eksik gönderenler dikkat!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Damla, 16 yaşındaydı... Cansız bedeni kayalıklara vurdu!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        Uçakla bile gitmek çok uzun sürüyor!
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        "Acı gerçek: Amerikalılar haberlere güvenmiyor"
        Açık ara önde
        Açık ara önde
        Habertürk Anasayfa