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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!

        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Philippe Coutinho için yeniden devrede...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.08.2023 - 17:19 Güncelleme: 31.08.2023 - 17:19
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          Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

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          İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.

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          Romano ayrıca İspanyol ekibi Real Betis'in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğunu yazdı.

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          Coutinho'nun kulübü Aston Villa'nın transferde zorluk çıkarmayacağı ve artık topun oyuncuda olduğu ifade edildi.

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          31 yaşındaki Coutinho, kariyerinde Inter, Liverpool, Bayern ve Barcelona gibi önemli kulüplerde forma giymişti.

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