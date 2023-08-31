Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Philippe Coutinho için yeniden devrede...
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Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı futbolcu için girişimlerini sürdürüyor.
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Romano ayrıca İspanyol ekibi Real Betis'in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğunu yazdı.
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Coutinho'nun kulübü Aston Villa'nın transferde zorluk çıkarmayacağı ve artık topun oyuncuda olduğu ifade edildi.
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31 yaşındaki Coutinho, kariyerinde Inter, Liverpool, Bayern ve Barcelona gibi önemli kulüplerde forma giymişti.