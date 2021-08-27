Beşiktaş, Almanya ekiplerinden Schalke 04'ten Can Bozdoğan'ı renklerine bağladığını resmen duyurdu. Siyah-beyazlılar transferi hazırladıkları bir video ile açıkladı.

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