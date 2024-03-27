Beşiktaş BOA-ÇBK Mersin: 67-77 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş BOA, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında sahasında ÇBK Mersin'e 77-67 mağlup oldu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin’e 77-67 mağlup oldu. Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla ÇBK Mersin’den Kahleah Copper oldu.
Yarı final serisinin ikinci maçı 29 Mart Cuma günü saat 14.30’da ÇBK Mersin’in ev sahipliğinde oynanacak.
SALON: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
HAKEMLER: Mehmet Karabilecen Orkun Yurttaş, Mesut Öztürk
BEŞİKTAŞ BOA: Lazic 7, Evans 19, Elif Bayram 13, Nogic 10, Li 15, Şuğranur Hatice Sönmez, Melek Uzunoğlu 3
ÇBK MERSİN: Asena Yalçın 5, Williams 23, Mabrey 12, Araujo, Copper 24, Derin Kaya 2, Sinem Ataş 9, Hollingsworth 2
1’İNCİ PERİYOT: 19-19
DEVRE: 30-42
3’ÜNCÜ PERİYOT: 54-64