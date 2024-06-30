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        Haberler Spor Transfer Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması - Futbol Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması

        Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yeni sezon için yapacakları transfer çalışmalarında dikkatli ilerleyeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 16:25 Güncelleme: 30.06.2024 - 16:28
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        Hasan Arat'tan transfer açıklaması
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde yaptığı olağanüstü üyelik ve sicil kurulu seçimlerinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "ÇOK SAKİN VE DİKKATLİ GİDECEĞİZ"

        Yeni sezondan çok umutlu olduklarını belirten Arat, "Hocamızla toplantı yaptık. Çok iyi hazırlıklarımız var. Yarın sezon açılışı olacak. Çok umutluyuz. Transfer komitemiz ciddi çalışma yapıyor. Beşiktaş iyi çalışıyor. Allah bizi mahcup etmez inşallah, yeni sezon hayırlı uğurlu olur. Tüm camiamıza yeni sezonda başarılar diliyorum. Arkadaşlarımın çalışmalarını destekleyin. Hepimizin hataları, iniş çıkışları olabilir. Böyle fedakar yöneticilerimiz var, Beşiktaş buna sahip çıksın. Bu her zaman bir araya gelmez. Hüseyin beyin transfer çalışmalarını camianın desteklemesini istiyorum. Son derece hassas götürüyorlar. Beşiktaş için gereken her şey yapılacaktır. Çok sakin ve dikkatli gideceğiz transferlerde. Vaktimiz var, bu vakti ve nakdi doğru kullanacağız." diye konuştu.

        "RAFA SILVA İÇİN SUUDİ ARABİSTAN DEVREDEYDİ"

        Siyah-beyazlı kulübün kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Rafa Silva transferine de değinen Arat, "Hüseyin bey, Rafa Silva için uzun zamandır çalışıyordu. Bu transferin pek mümkün olmadığı görünüyordu, Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin beyin diyalogları ve kurduğu ortam, sporcunun kendisine ve Beşiktaş'a olan güveni işi süratlendirdi. Beşiktaş camiasına önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Camiamız bundan gurur duysun, böyle bir yöneticimiz olduğu için biz çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

        HÜSEYİN YÜCEL: TARAFTARIMZI ASILSIZ HABERLERE İTİBAR ETMESİNLER

        Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ise siyah-beyazlı taraftarların çok daha iyi günler göreceğini aktararak, şunları kaydetti:

        "Bugünler kötü günlerden kurtulduğumuz günler. Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Tek arzum, desteklemeleri. Yeni sezon formalarımızı taraftarın alması. Sosyal medyada çok fazla asılsız ve imkansız transfer haberleri çıkıyor. Bunlara itibar etmesinler. Mitrovic mesela, 50 milyon euroya gitmiş bir oyuncu Beşiktaş için yazılıyor. Bu sadece Beşiktaş için değil herhangi bir Türk kulübü için mümkün değil."

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