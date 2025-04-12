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        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte BJK muhtemel 11'i

        Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Ligde istikrarsız bir sezon geçiren siyah-beyazlılar, 28 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi ile 48 puanla alarak 4. sırada yer alıyor. Üçüncü sıradaki Samsunspor ile üçüncülük yarışı veren Beşiktaş, Başakşehir engelini geçip iddiasını sürdürmek istiyor. Peki, "Beşiktaş-Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Başakşehir muhtemel 11'leri...

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        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 16:41 Güncelleme: 12.04.2025 - 17:58
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        • 1

          Beşiktaş-Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Beşiktaş-Başakşehir karşılaşmasının maç saati ve yayıncı kuruluşu futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Beşiktaş'ta eksiklikler dikkat çekerken, Başakşehir karşısında 7 futbolcu forma giyemeyecek. Peki, "Beşiktaş-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş-Başakşehir maç saati...

        • 2

          BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Beşiktaş-Başakşehir maçı 12 Nisan Cumartesi saat 19:00'da oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

        • 4

          Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Operi, Ömer, Crespo, Berat, Kemen, Yusuf, Brnic, Piatek

        • 5

          BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER CAN SIKIYOR

          Beşiktaş'ta yarın toplam 7 futbolcu görev alamayacak.

          Tedavileri devam eden savunma oyuncuları Felix Uduokhai, Emirhan Topçu ve Bakhtiyor Zaynutdinov ile Kolombiyalı orta saha Elan Ricardo'nun yanı sıra Necip Uysal formasından uzak kalacak.

          Kırmızı kart cezalısı Tayyip Talha Sanuç da yarın forma giyemeyecek.

          Galatasaray derbisinde direkt kırmızı kart görerek iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Başakşehir maçında kadroda yer almayacak ve cezasını tamamlayacak.

        • 6

          4 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

          Siyah-beyazlı futbol takımında dört futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

          Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Arthur Masuaku ve Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

          Beşiktaş'a karşı 4 maçtır kazanamıyor

          RAMS Başakşehir, siyah-beyazlı takım ile oynadığı son 4 müsabakada galibiyet elde edemedi.

          Turuncu-lacivertliler, bu maçlarda 2'şer yenilgi ve beraberlik yaşadı. Başakşehir, Beşiktaş karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarısında deplasmanda 1-0'lık skorla almıştı.

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