        Haberler Bilgi Spor Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda?

        Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde, Beşiktaş - Başakşehir maçının tarihi ve saati gündemi meşgul etmeye başladı. 2014'ten bu yana iki takım arasında oynanan 37 maçta 10 karşılaşmayı Beşiktaş kazanırken, 11 müsabakayı Başakşehir kazandı. 16 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, "Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Beşiktaş - Başakşehir maçının tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2025 - 21:01 Güncelleme: 12.09.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş - Başakşehir maçı için nefesler tutuldu. Zorlu mücadele için geri sayım sürerken, Beşiktaş - Başakşehir maçının oynanacağı tarih taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet, 4 mağlubiyet, 7 beraberlik elde etti. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

        • 2

          BEŞİKTAŞ- BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

          Beşiktaş- Başakşehir maçı 13 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacak.

        • 3

          BEŞİKTAŞ- BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          İKİ TAKIM ARASINDA OYNANAN MAÇLAR

          Beşiktaş, RAMS Başakşehir ile evinde oynadığı 17 lig maçında 6 galibiyet alabildi.

          "Dolmabahçe"de rakibiyle 7 defa berabere kalan siyah-beyazlı ekip, 4 kez mağlup oldu.

          Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve 1'er beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.

        • 5

          Beşiktaş, evindeki son 5 karşılaşmada ise Başakşehir'i 2 kez yenerken, 2 karşılaşmada da mağlup oldu. Takımlar 1 kez ise eşitliği bozamadı.

          İç sahada rakibine 20 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 17 gol gördü.

