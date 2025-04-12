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        Beşiktaş - Başakşehir: 0-2 (MAÇ SONUCU)

        Beşiktaş, Avrupa Ligi yarışında ağır yara aldı... Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 31 .haftasında ağırladığı Başakşehir'e 2-0 mağlup olarak son 5 maçta 3. mağlubiyetini aldı. Ligde üst üste 3. kez kazanan turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri ikinci yarıda Yusuf Sarı kaydetti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.04.2025 - 17:57 Güncelleme: 12.04.2025 - 21:09
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        Beşiktaş, 2-1 kazandığı Galatasaray derbisinin ardından adeta çöküşe geçti... Siyah-beyazlılar, 31. haftada konuk ettiği Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu ve Avrupa Ligi yarışında ağır yara aldı.

        Turuncu-lacivertliler, güçlü rakibini Yusuf Sarı'nın 62 ve 76'da kaydettiği gollerle devirmeyi başardı.

        Ligde son 5 maçta 3. mağlubiyetini alan ve bu süreçte 8 puan kaybeden Kartal, haftayı 48 puanla 4. sırada kapattı.

        Üst üste 3. galibiyetini elde eden 6. sıradaki Başakşehir ise puanını 45'e çıkardı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        33. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Yusuf Sarı'nın sağdan içeri çevirdiği topu ceza sahasında kontrol eden Kemen, pasını bekletmeden Piatek'e verdi. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı sol çaprazdaki Brnic ile buluşturdu. Brnic'in yakın direğe yaptığı vuruşta, kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

        46. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Rashica'nın sağ ayağıyla yakın köşeye yaptığı vuruşta, top yan ağlarda kaldı.

        54. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sol taraftan paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın arka direğe yaptığı ortaya iyi yükselen Paulista'nın kafa vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'in müdahalesinin ardından üst direkten döndü.

        62. dakikada Başakşehir öne geçti. Crespo'nun pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Yusuf Sarı, rakiplerini geçtikten sonra penaltı noktasının gerisinden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1

        76. dakikada Başakşehir farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasının dışında Crespo'ya yapılan faulün ardından Yusuf Sarı'nın yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikte kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 0-2

        Stat: Tüpraş

        Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mehmet Salih Mazlum

        Beşiktaş: Mert Günok, Oxlade-Chamberlain (Dk. 77 Arroyo), Svensson, Paulista, Masuaku, Rashica, Salih Uçan (Dk. 46 Onur Bulut), Gedson Fernandes, Muçi (Dk. 27 Joao Mario), Rafa Silva, Mustafa Hekimoğlu (Dk. 81 Immobile)

        RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner (Dk. 80 Opoku), Duarte, Ba, Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı (Dk. 80 Deniz Türüç), Crespo, Kemen (Dk. 88 Umut Güneş), Brnic (Dk. 64 Figueiredo), Piatek (Dk. 88 Keny)

        Goller: Dk. 62 ve 76 Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

        Sarı kart: Dk. 74 Paulista (Beşiktaş)

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