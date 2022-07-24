Beşiktaş, Bandırmaspor'un forveti Keny ile her konuda anlaşmaya vardı

Beşiktaş, Bandırmaspor forması giyen Philippe Keny için kulübü ve kendisiyle her konuda anlaşmaya vardı.

23 yaşındaki futbolcu için Bandırma'ya 900 bin Euro bonservis, 400 bin euro performans ve başarı bonusu ile sonraki satıştan yüzde 15 pay verileceği öğrenildi.

Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geçen sezon Bandırmaspor’a transfer olmuştu. Bandırmaspor’da 36 maça çıkan Senegalli oyuncu, 14 gol attı, 7 asist yaptı.