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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa'da tepetaklak! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş tepetaklak oldu!

        Son 10 dakikasına 2-0 önde girdiği Lugano maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Avrupa'da tepetaklak oldu! Avrupa'da oynadığu son dokuz grup maçının sekizini kaybeden siyah-beyazlılar, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasretini yaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 22:05 Güncelleme: 05.10.2023 - 22:05
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        Kartal tepetaklak!
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        Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

        Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 61. dakikada 10 kişi kaldı.

        Siyah-beyazlılar, son 10 dakikasına 2-0 önde girdiği maçtan 91'den sonra yediği üç golle mağlubiyetle ayrıldı.

        81. dakikada Lugano farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda Bottani'nin şutunda Colley'den seken topu önünde bulan Aliseda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.

        86. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Arigoni'nin sağdan ortasında Vladi'nin altıpasın içinde yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-2.

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        90. dakikada Lugano öne geçti. Steffen'in soldan kullandığı kornerde Grgic'in ceza sahası içinde çıkardığı şutta Bailly'ye çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3.

        Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki grup aşaması galibiyet hasreti de dokuz maça çıktı.

        Gruptaki ilk iki haftayı galibiyetsiz geçen Kara Kartal, Avrupa'daki son dokuz grup maçını da kazanamadı.

        Söz konusu süreçte 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan siyah-beyazlıların yaşadığı bu seri, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasreti olarak kayıtlara geçti.

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