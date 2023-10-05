Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ikinci haftasında ağırladığı İsviçre ekibi Lugano'ya 3-2 mağlup oldu.

Valentin Rosier, Beşiktaş ceza sahasının sağında Hajdari'ye yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve Beşiktaş 61. dakikada 10 kişi kaldı.

Siyah-beyazlılar, son 10 dakikasına 2-0 önde girdiği maçtan 91'den sonra yediği üç golle mağlubiyetle ayrıldı.

Siyah-beyazlıların Avrupa kupalarındaki grup aşaması galibiyet hasreti de dokuz maça çıktı.

Gruptaki ilk iki haftayı galibiyetsiz geçen Kara Kartal, Avrupa'daki son dokuz grup maçını da kazanamadı.

Söz konusu süreçte 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan siyah-beyazlıların yaşadığı bu seri, kulüp tarihinin en uzun galibiyet hasreti olarak kayıtlara geçti.