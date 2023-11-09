Beşiktaş, Avrupa'da galibiyete hasret kaldı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4. haftasında ağırladığı Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup olarak 3. yenilgisini aldı.
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Grubun ilk maçında Club Brugge ile 1-1 berabere kalarak 1 puan alan siyah-beyazlı ekip son sırada kaldı. Gruptaki 2 galibiyetini de Beşiktaş karşısında elde eden Bodo/Glimt ise puanını 7'ye yükselterek maç fazlasıyla ikinci oldu.
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BAILLY MAÇI TAMAMLAYAMADI
Siyah-beyazlıların tecrübeli stoperi Eric Bailly, Bodo/Glimt maçında 28 dakika görev yaptı.
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Maçın henüz başında kafasına sert bir şut isabet eden siyah-beyazlı oyuncu, 23. dakikada kendini yere bıraktı. Saha içinde sağlık ekibinin müdahale ettiği Bailly oyundan çıkarken yerine Daniel Amartey müsabakaya dahil oldu.
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BURAK YILMAZ'A TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Daniel Amartey'in hatası sonrası yenilen gol sonrasında teknik sorumlu Burak Yılmaz'a tepki gösterdi.
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Bir süre Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlı taraftarlar, zaman zaman "Hırsız Burak", "Burak dışarı" diye bağırdı. Öte yandan Beşiktaş taraftarı devre arasında takım soyunma odasına giderken yuhalayarak protesto etti.
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Siyah-beyazlı taraftarlar, ikinci golün ardından da protestolarına devam etti ve "Formayı çıkarın" diyerek tezahürat yaptı.
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TAYFUR BİNGÖL İLK GOLÜNÜ ATTI
Bodo/Glimt karşısında Beşiktaş'ın golünü atan Tayfur Bingöl, bu sezon siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.
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Daha önce grupta oynanan 3 maçta da forma giyemeyen siyah-beyazlı oyuncu, ilk maçında şık bir gol kaydederek skoru 2-1'e getirdi. Tayfur 80. dakikada ise sarı kart gördü.
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Beşiktaş'ta sakatlık nedeniyle oyundan çıkan bir başka oyuncu da Gedson Fernandes oldu.
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73. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde bir pozisyonda aksayan Gedson Fernandes daha sonra sağlık heyetinin kulübeye işareti sonrasında oyundan çıkarken yerine Salih Uçan girdi.
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Beşiktaş'ta 90+3. dakikada Necip Uysal kırmızı kart gördü.
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47. dakikada ilk sarı kartını gören siyah-beyazlı oyuncu 90+3. dakikada Zugelj'e yaptığı sert faulün ardından ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi. Necip Uysal kartın ardından oyundan çıkarken Beşiktaşlı taraftarlar tecrübeli oyuncunun lehine tezahürat yaptı.
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