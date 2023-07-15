Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'de 2023-2024 sezonu hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, ilk hazırlık maçında güçlü Bundesliga ekibi Augsburg ile karşı karşıya geliyor. Sezona Şenol Güneş yönetiminde mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan siyah beyazlıların Augsburg karşılaşmasın ile ilgili ayrıntıları bir araya getirdik...
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Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı için geri sayıma geçildi. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Konferans Ligi olmak üzere bu sezon üç kulvarda mücadele edecek olan kartal, 2023-2024 sezonu ilk hazırlık maçında Augsburgile kozlarını paylaşacak. İşte, Beşiktaş Augsburghazırlık maçının başlama saati, yayıncı kanalı ve biletleri hakkında tüm bilgiler...
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BEŞİKTAŞ AUGSBURG HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş Augsburg hazırlık maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak.
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BEŞİKTAŞ AUGSBURGHAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Augsburg maçının yayıncı kanalı S Sport Plus olarak açıklandı.
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BEŞİKTAŞMUHTEMEL 11
Mert Günok, Rosier,Romain Saiss, Tayyip Talha, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Aboubakar, Ghezzal, Muleka.
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