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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'den Fernando Santos açıklaması: "Beşiktaş böyle oynamaz" - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'den Fernando Santos açıklaması: "Beşiktaş böyle oynamaz"

        Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Fernando Santos'la yolların ayrılması sonrasında açıklama yaptı. Taraftarın kendilerine güvenmesini isteyen Göçmez, kadro dışı kararlarını Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba'nın alabileceğinin altını çizerken Santos ayrılığını ise "Beşiktaş böyle oynamaz" sözleriyle açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 00:01 Güncelleme: 14.04.2024 - 00:01
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        "Beşiktaş böyle oynamaz"
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        Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Fernando Santos ile ayrılık kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Onur Göçmez'in açıklamaları şöyle:

        "Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı, takımı izlemeye geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bugün karşınızda olmamızın sebebi, yaklaşık yarım saat önce, ben, Feyyaz Hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le bir toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce göreve geldik. Planlamadığımız birçok şeyle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliklerimizden biriydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama geldiğimiz noktada, skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Futbolda yenilebilirsiniz ama Beşiktaş üstün oynayan takımdır."

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        "Geçen hafta başkanımız takımla bir toplantı yaptı. Biz bu süreci geçen hafta itibarıyla başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik. Ama geldiğimiz noktada, Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiysek, bugün de ortak fikirle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yaptı, daha sonra bizler görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık"

        KARAR OY ÇOKLUĞUYLA MI ALINDI?

        "Bütün yönetici arkadaşlarımızın fikri budur."

        "Biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın çıkarlarını gözetmeye çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız, bir taraftar ne kadar üzülüyorsa, bizler de aynı sorunları yaşıyoruz. Bugün itibariyle sayın Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Beşiktaş'ın bir kupa hedefi vardır. Bunun için tüm taraftarına mesajımız net, birlik ve beraberlik içinde hedefimize ilerleyelim. Bu yönetimin önünde bir sezon vardır. Beşiktaş taraftarı, birlik, beraberlik içerisinde kupayı alacak ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler dolaşıyor. Bizim ağzımızdan bir şey çıkmadan, bunları desteklemeyelim. Kontrat konusu söz konusu, Santos'la yapılan kontrat, Beşiktaş'ın yaptığı son yıllardaki en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro, mayıs ayında başlayacak. Hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftarımızdan tek beklentimiz destektir. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Gündem yaratır. Lütfen taraftar bize güvenmeye devam etsinler. Biz bugün güzel oyun izletmeliydik. Ama en kısa zamanda Beşiktaş'ı en iyi yere taşımak için en iyi mücadeleyi vereceğiz."

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        KADRO DIŞI KARARI GELİR Mİ?

        "O tarz kararlar, Samet Hocamız, Feyyaz Hocamız ve hocamızın alacağı karardır. Beşiktaş formasını giyen herkes o formanın hakkını verecektir. Biz neyi, nerede söyleyeceğimizi çok iyi biliyoruz. Beşiktaş formasını giyen herkese net mesajımız, yarın itibarıyla herkesin Beşiktaş formasını giydiğinin farkına varması gerekiyor. Bizim yönetimimiz, süreklilikten yanadır. Süreklilik, Beşiktaş'a başarı getirir. Biz seneye, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini istiyoruz. Hocanın bugün gitmesi, bazı şeyleri görmediğimiz anlamına gelmiyor. Herkes yarın itibarıyla kendine gelip, Beşiktaş için mücadele etmesi gerekiyor."

        "BEŞİKTAŞ GÖZ YUMAMAZ"

        "Beşiktaş karar almak zorundadır. Beşiktaş, bazı şeylere göz yumamaz. Biz gerekli gözlemlerimizi yaptık. Beşiktaş Yönetimi olarak biz bu sorumluluğu alıyoruz. Bugün itibariyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz. Yarından itibaren kupayı almak için mücadelemizi vereceğiz. Hayat bir risktir. Biz bugün bir karar aldık, bu kararın arkasındayız"

        YENİ TEKNİK DİREKTÖR İÇİN AÇIKLAMA

        "Yeni teknik direktör henüz erken, biz şu anda bu sezonu en iyi yerde bitirmeye odaklandık. Beşiktaş her maçı kazanmak için mücadele edecek. Önümüzdeki sezon için, sezon bittikten sonra çalışmalara başlayacağız."

        "SAMET AYBABA KULÜBEYE İNMEYECEK"

        "Samet Aybaba kulübeye inmeyecek. Bir komite olarak düşünün. A'dan Z'ye hepimiz o kupaya odaklandık. Sezon sonuna kadar Samet Aybaba'nın liderliğinde Serdar Topraktepe ile devam edeceğiz."

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