Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez'den Fernando Santos açıklaması: "Beşiktaş böyle oynamaz"

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Fernando Santos ile ayrılık kararı sonrası açıklamalarda bulundu. Onur Göçmez'in açıklamaları şöyle:

"Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı, takımı izlemeye geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bugün karşınızda olmamızın sebebi, yaklaşık yarım saat önce, ben, Feyyaz Hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le bir toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce göreve geldik. Planlamadığımız birçok şeyle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliklerimizden biriydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama geldiğimiz noktada, skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Futbolda yenilebilirsiniz ama Beşiktaş üstün oynayan takımdır."

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"Geçen hafta başkanımız takımla bir toplantı yaptı. Biz bu süreci geçen hafta itibarıyla başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik. Ama geldiğimiz noktada, Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiysek, bugün de ortak fikirle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yaptı, daha sonra bizler görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık"

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA MI ALINDI?

"Bütün yönetici arkadaşlarımızın fikri budur."

"Biz çok açık bir yönetim tarzı göstermeye çalışıyoruz. Beşiktaş'ın çıkarlarını gözetmeye çalışıyoruz. Biz Beşiktaşlıyız, bir taraftar ne kadar üzülüyorsa, bizler de aynı sorunları yaşıyoruz. Bugün itibariyle sayın Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Beşiktaş'ın bir kupa hedefi vardır. Bunun için tüm taraftarına mesajımız net, birlik ve beraberlik içinde hedefimize ilerleyelim. Bu yönetimin önünde bir sezon vardır. Beşiktaş taraftarı, birlik, beraberlik içerisinde kupayı alacak ve ligi en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler dolaşıyor. Bizim ağzımızdan bir şey çıkmadan, bunları desteklemeyelim. Kontrat konusu söz konusu, Santos'la yapılan kontrat, Beşiktaş'ın yaptığı son yıllardaki en iyi kontratlardan bir tanesidir. 500 bin euro, mayıs ayında başlayacak. Hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftarımızdan tek beklentimiz destektir. Beşiktaş çok büyük bir takımdır. Gündem yaratır. Lütfen taraftar bize güvenmeye devam etsinler. Biz bugün güzel oyun izletmeliydik. Ama en kısa zamanda Beşiktaş'ı en iyi yere taşımak için en iyi mücadeleyi vereceğiz."