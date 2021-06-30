Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kocadağ'ın açıklamaları şöyle:

"Umarım lige yüzde yüz seyirci katılımıyla döneriz. EURO 2020'de favorilerim İtalya ve Belçika. "Son sene hariç ülke puanı için üstümüze düşeni yaptık. Maalesef diğer takımlar yeteri kadar puan getiremedi. Bu sene de inşallah iyi sonuçlar alırız. Galatasaray ön eleme oynayacak. Onlara da başarılar diliyorum. Avrupa'da ve sonuçta bir Türk takımı. Kulüpte her gün ciddi anlamda borçla boğuşan bir ekip var, Başkan Ahmet Nur Çebi çok demokratik bir yapıda bir yönetim sergiliyor. Yönetim Kurulu güzel işler yapıp, Beşiktaş'ın marka değerini yükseltiyor. Sergen hoca ile çok eskiye dayanan dostluğumuz var. Gençlik yıllarımızda futbolculuk döneminde hayranıydım. Başkanımız ve yönetim kurulunun ortak aklıyla Sergen Yalçın ismi ortaya çıkmıştı. İyi ki Sergen hocayı getirmişiz Beşiktaş'a.

"Burak Yılmaz 5 milyon TL fedakarlık yaptı"

Lille'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan milli futbolcu Burak Yılmaz hakkında konuşan Kocadağ, "Burak Yılmaz 5 milyon TL fedakarlık yaptı. Beşiktaş'ı yaşayan bir futbolcu. Lille'de şampiyonlukta büyük rolü oldu. Gurur duyuyoruz. Her şeyde hayır var. Bizden ayrıldı ama bambaşka bir yol açtı. Çok çalışkan, karakterli bir oyuncu" dedi.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, yönetimle Sergen Yalçın arasında yaşanan ve yeniden anlaşmayla sonuçlanan görüşme sürecini anlattı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu'nda, Sergen Yalçın'la bırakın yolları ayırmayı, aksine 'Bir an önce anlaşalım, yola devam edelim' şeklinde söylemlerin olduğunu ben biliyorum. Bunu açık yürekle söyleyebilirim. Hoca ile transfer konusunda paralel düşüncelerimiz var. Sergen Yalçın ile yola çıkarken uzun vadeli düşündük. Sergen hoca transferde tek yetkili olmak istedi diye bir şey yok. Zaten hocamız dinlenmek istedi ve söyledi. Bu süreç maalesef manipüle edildi. Özellikle sosyal medya. Başımıza bela insanlar var. Habercilik şeklinde haber yapanları tenzih ediyorum. Biz de Sergen hoca da süreçten etkilendi. Sergen hocanın bizimle kontrat şartlarını konuşması gayet doğal. Sergen Yalçın dışında başka bir teknik direktör ile görüşmedik. Teknik direktör konusunda kesinlikle B planımız olmadı. Biz, Sergen hocayla anlaşacağımızı biliyorduk. Türkiye'nin en formda hocası ile bir sene daha beraberiz. Sergen hoca ile yöneticiler arasında herhangi bir problem yok. Scout ekibi Beşiktaş'a uyacak oyuncuları yıl boyu izliyor. Sergen hoca ile 2 kez görüştük. Biri başkanın evinde. İkincisi, benim evimde. Vay efendim başkan niye kalıp oraya gitmiş. Biz egomuzu bırakarak geldik. Gerekirse hocanın evine gideriz."

"Hulk'ta 2-3 senelik bir sözleşmeye girecektik"

"Devre arasında Hulk'la iyi bir noktaya gelmiştik, olabilirdi. Orada bir Cenk Tosun alternatifi çıktı. Böyle bir fırsat gelince... Hulk'ta 2-3 senelik bir sözleşmeye girecektik, bunları düşünmek zorundaydık. Adam daha iyi olabilir ama dezavantajları vardı..Transfer yapmak zorundayız ama limitler bizi zorluyor. Biz Beşiktaş'ın kriterlerine uygun şekilde transfer yapacağız. Transferlerde oyuncuların profesyonellik seviyelerine önem veriyoruz. Bizim için transferde ekonomi, oyuncunun karakteri ve hocanın isteği önemli. Başarıda en önemli etken gününde yapılan ödemeler. Ghezzal ve Rosier fırsat transferleriydi." İspanya kampı öncesinde transferlerin yüzde 80'ini tamamlamak istiyoruz.Heyecan ve kalite katacak oyuncular transfer etmek istiyoruz.

Salih, Atiba, Gökhan Töre...

"Salih Uçan pazartesi günü kampa katılacak. Atiba Hutchinson ile sözleşme imzalayacağız. Gökhan Töre ile sözleşme imzalamayı düşünüyoruz..Dorukhan Toköz kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini bize iletti. Ersin Destanoğlu için gelen resmi bir teklif yok. Santrfor bölgesine 2 tane takviye yapmamız lazım. Üst düzey santrfor olması için girişimlerimiz var. Dzeko olur, başkası olur. Şu an için daha olan bir şey yok tabii. Dzeko ile görüşmemiz normal. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir kulüp. Forvete iki takviye yapmamız lazım. Beşiktaş'ta hep bir üst düzey forvet oldu, yine olması için girişimlerimiz var. Birini getirmek için uğraşacağız. Mevcut kadromuzu tutmak istiyoruz. Rosier ile iyi bir noktaya geldik. Rosier ve Ghezzal kalmak istiyor. Olmazsa da hepsinin alternatifi var. Önceliğimiz bu oyuncularla devam etmek.

"Aboubakar'dan aldıklarımız konusunda içim rahat"

"Aboubakar, daha önce de gelmiş ve katkı vermiş bir oyuncu. Biz ondan ne aldığımıza bakıyoruz. 16 gol, 5 asist. Rakiplerin 2-3 forveti birleşse, o katkıyı verememiş. Sonraki süreçte, bir sakatlık gerçeği zaten vardı." Aboubakar'dan aldıklarımız konusunda içim rahat. Sağlık kurulumuz, oyuncu ağrım var diyor dedi. Burada oyuncunun beyanı esastır. MR çektirdik, bir şeyler var mı, var. Daha fazla sakatlık geçirip, oynayıp, fedakarlık yapanlar oldu mu, oldu." "Orada oyuncunun kendini tanıması ve kendini nasıl hissettiği önemli. Bizim de onu zan altında bırakmamamız lazım. O süreçte bana çok soruldu. Şampiyonluk yolunda giderken, o havayı bozmak olabilir mi?"

"Alex Teixeira ve Fernando, Beşiktaş'ta oynayabilecek seviyedeler. Alex Teixeira, sonuçta bonservisi elinde olan bir oyuncu. Bizim değerlendirebileceğimiz bir oyuncu. Mevkisel anlamda oyuncu eksilirse, Alex Teixeira yerine koyulabilecek bir oyuncu. İstediğimiz şartlara gelir mi? ona bakmak lazım."

"Avrupa'da isim yapmış isimlerle, şartları uyuyorsa birçok kulüp ilgileniyordur. Bu hangi isim olacak, kimle hangi noktaya geldik, bunu söylemem doğru olmaz. Diego Costa'nın bonservisi elinde, bizim şartlarımıza uyarsa olur. Birçok kulüp ilgileniyordur. Ancak projeye inanıyor mu, biz oyuncuya inanıyor muyuz, hoca inanıyor mu? Bu denklemler bir araya gelirse transfer olur. Bir oyuncuya yakınız gibi bir şey yok."

"Larin çok büyük bir performans sergiledi. Şu an bir teklif yok. Devre arasında geldi, şampiyonluğa giderken bunu değerlendirmek istemedik. Onunla sözleşme uzatmayı düşünüyoruz."

"Sörloth'la ilgilenmiyoruz."