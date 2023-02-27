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Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme karşılaşmasında evinde Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı. Mücadele 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Spor yazaları Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor maçını yorumladı

Giriş: 27.02.2023 - 09:57 | Güncelleme: ABONE OL
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  • "PENALTI KARARI YANLIŞ"

    ERMAN TOROĞLU (SABAH): "Beşiktaş son maçlarda ilk 15-20 dakika iyi pres yapıyor. Kazandığı toplarla da hücuma çıkıyor ama sonra aynı presi gösteremiyor. Halbu ki şampiyonluğa oynayacaksan, 20 dakika pres yapıp, 10 dakika rölantiye alıp sonra yine pres yapmak gerek ama işte onu yapamıyor. Dün son derece zevksiz bir maç oldu. Tehir maçı olduğu için sonra transfer olanları iki taraf da oynatamadı. İki taraf da iyi işler yapamadı.

    Maç sonlara doğru hareketlendi. Bir penaltı pozisyonu var ama demeyeceğim. Çünkü pozisyon var ama penaltı yok. VAR'a gittiler, ofsayta baktılar. Penaltıyı net gösterseler belki hakem iptal edecek. Ama VAR'daki TOKAT, hakemi çağırmadı. Antalya'yı tokatlamaya kalktı. Ama bir de ilahi adalet var." 

  • "TAKIM GERİYE GİDİYOR"

    GÜNTEKİN ONAY (HÜRRİYET): "İki takımın oyuncuları da görünen o ki deprem felaketinden etkilenmiş. Maçta kalite yoktu. Mücadele yoğunluğu da son derece düşüktü. Öyle ki futbolun içindeki ofansif aksiyonların hemen hemen hiç birini göremedik. Ne şık bir hareket, ne klas bir şut, ne de futbolseverleri heyecanlandıracak bir enstantane. Beşiktaş’ın bu kadar eksik bir Antalyaspor karşısında evinde böylesine kötü futbolla olumsuz bir görüntüler ortaya koyması düşündürücü. Şenol Güneş’in takımı gelişmiyor hatta her geçen gün geriye gidiyor. Siyah-beyazlılar kupadan elendi, ligde yarıştan koptu.

    Dün futbol adına fazla bir şey bulamadığımız bir maç izledik. Şenol Güneş’in takımları kazansa da kaybetse de ofansif ve pozitif futbol oynardı. Ama bu Beşiktaş’ın oyunu hangi açıdan bakarsak bakalım yetersiz."

  • "OYUNCULAR BİLE BU MAÇI İZLEMEZDİ"

    UĞUR MELEKE (HÜRRİYET): "Helton, Maxim, Aboubakar gibi birçok yıldız oyuncu statü gereği tribündelerdi; ancak 90 dakikanın sonunda onlara fikrini sorma şansınız olsaydı, muhtemelen bu kısır maçı seyretmek yerine evde dizi izlemeyi tercih ederlerdi. Dün akşam saat 7 ile 9 arasında Vodafone Park’ta olmaya değecek tek an, sahaya oyuncakların yağdığı 5’inci dakikaydı.

    Ghezzal’in ısınırken sakatlanması, Dele Alli’nin iki sene önce futbolu gizlice bıraktığı halde bu bilgiyi henüz hiç kimseyle paylaşmaması, Cenk’in de tüm penaltıları aynı yere vurması, Beşiktaş için karmaşık görünen müsabakayı daha da zorlaştırdı. Takımın belki de tek iştahlısı Redmond’ın iyi niyetli çabası da yetmedi 3 puan için."

  • "BÜYÜK TAKIM KÖTÜYKEN DE KAZANIR"

    OKTAY DERELİOĞLU (TAKVİM): "Beşiktaş kendi taraftarı önünde iyi bir aksiyon ortaya koyamadı. Gol pozisyonu üretemedi. Tamam eksikler vardı. Ama her iki takımda da eksik vardı. Bunu unutmamak gerek. Takımın boyu açısından Beşiktaş çok uzun bir mesafede oynadı. Takım boyunun daha da kısalması gerek.

    Konuk takım Antalyaspor da gol aramak için elinden geleni yaptı. Ama Beşiktaş'ın son haftalardaki formsuzluğu devam ediyor. Dolmabahçe'deki maç tam bir beraberlik maçı havasında geçen bir karşılaşma oldu. Kartal'ın formsuzluğu devam ediyor. Büyük takım kötü oynasa da kazanabilmeli."

  • "SEZON ZATEN BİTMİŞTİ"

    TURGAY DEMİR (FOTOMAÇ): "Deprem bölgesinde kaç çocuk izleyebildi bilmiyorum, keşke şu maç, o illerimizde şifresiz yayımlansaydı. Çocuklar o muhteşem görüntüleri izleseler çok daha güzel olurdu.

    Beşiktaş için bu sezon bana göre zaten bitmişti, şimdi daha fazla bitmiş olmadı! Karagümrük ve Gaziantep maçlarındaki kayıplarla havlu atılmıştı zaten. Artık yeni oyuncularla, yeni sezona hazırlanmak gerek. Bunu yaparken Semih gibi gençleri de unutmamak şart."

  • "HAKEM TRAFİK POLİSİ GİBİYDİ"

    SİNAN VARDAR (FOTOMAÇ): "Beşiktaş mücadeleye baskılı başladı ama bunu uzun süreye yayamadı. Siyah-Beyazlılar yürüyerek kazanmak istedi. Çok eksikli Antalyaspor da Beşiktaş kalesine gitmeyi aklından geçirmeyince tadı tuzu olmayan, tek kale bir 90 dakika izledik. Ama Beşiktaş ne oynadı ben bir şey anlayamadım!

    Hakemler aynı... Palabıyık, Bitigen... İsimler ayrı ama aslında her şeyleriyle aynılar... Bunlar sistemin adamı... Geçen sezon Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin hakem kurulu sistemin adamlarını temizlemişti. Ama yine kabus gibi yeniden ortaya çıktılar. Bitigen trafik polisi gibi Beşiktaş her atağa çıktığında düdüğünü gereksiz yere çalarak görevini iyi yaptı."

  • "MAÇIN BİR ÖNEMİ YOKTU"

    ALİ GÜLTİKEN (SABAH): "Ülkemiz adına zor günler geçiriyoruz. Bu kadar acının yaşandığı dönemde hayata bir tarafından tutunabilmek kolay değil. Erteleme maçları bu ortam içinde oynanmaya çalışılsa da gönüller ve düşünceler deprem bölgesinde.

    Dün Beşiktaş ve Antalyaspor olması gereken görevlerini yerine getirdiler. Sahadaki mücadele bu ortam için olabilecek şekildeydi. Puan kazanmanın ya da kaybetmenin bu kadar büyük can kaybının olduğu yerde esamesi okunmaz." 

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