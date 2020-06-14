Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları

Tabi bir cümle de Beşiktaş taraftarına.. Ben de dahil bir çok Beşiktaşlı olmayan isim dahi "Bırakmam Seni" demişsek en az 5 milyon SMS atılması lazım. 20 TL'lik bir SMS atacak 5 milyon kişi yoksa kimse boş yere "15 milyon taraftarımız var" demesin. Antalyaspor'u 2. yarıda hiç beğenmedim.