Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları

SERDAR ALİ ÇELİKLER: Real Madrid, CR7 sonrası kadro kalitesini geliştiremediği için başarılı olamadı. Büyüklüğünden bir şey kaybetmedi ancak artık kaliteleri belli bir yere kadar ilerlemelerine izin veriyor. Kalede mecburi tercih Ersin'i bir kenara bırakırsak Beşiktaş'ın başlangıç 11'i Antalya'dan gerideydi. Antalya daha kaliteli bir takımdı ve bu farkını 2-0 ile ortaya koydu. Biraz daha güvenli olsalar 3-0 da olurdu.
Beşiktaş da olsa; Fenerbahçe de olsa Real Madrid de olsa kaliteli oyunculara muhtaçsınız. Tanınmamış ya da kaliteleri tartışılır isimlerle büyük takım oluşturabilen çok az teknik adam var. İşte Klopp işte Guardiola. Onlar dahi bir yere kadar. Gidip bir stopere 75 milyon Euro vermek zorunda kalıyorlar.
Beşiktaş Adem Llajic'e; N'Koudou'ya, Burak'a, Gökhan'a ve bunlar gibi oyunculara mecbur. Güven- Boyd - Diaby bu takımın oyuncuları değil. Sergen Yalçın da ama asıl önemlisi Ahmet Nur Çebi de bu gerçeği bilecek. Kaliteli oyuncular alacaklar. Yoksa isimle, taraftarla bir yere kadar.
Tabi bir cümle de Beşiktaş taraftarına.. Ben de dahil bir çok Beşiktaşlı olmayan isim dahi "Bırakmam Seni" demişsek en az 5 milyon SMS atılması lazım. 20 TL'lik bir SMS atacak 5 milyon kişi yoksa kimse boş yere "15 milyon taraftarımız var" demesin. Antalyaspor'u 2. yarıda hiç beğenmedim.
İBRAHİM YILDIZ: Beşiktaş zirve hesapları yapıyordu. En azından sezonu ilk dört içinde bitirme amacındaydılar. Antalyaspor karşısına bu düşünce ile çıktılar. Ne var ki hedef gerçekleşmedi. Bunun temel nedeni Sergen Yalçın'ın sahaya çıkardığı yanlış kadroydu.
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