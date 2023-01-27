Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golleri 20 (pen.) ve 50. dakikada Cenk Tosun ile 59. dakikada Dele Alli kaydetti.

36. dakikada Beşiktaş'ın attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Mert Günok'un uzun pasında topla buluşan ve ceza sahasına giren Muleka, yapılan baskı üzerine meşin yuvarlağı Aboubakar ile buluşturdu. Kamerunlu oyuncunun ceza yayından yaptığı aşırtma vuruşta kaleci Runarsson'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu. VAR incelemesinde, pozisyonun başlangıcında Muleka'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

18. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Furkan Bayır'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren ve topun sahibi olan Cenk Tosun, kaleci Runarsson'dan sıyrılmaya çalışırken yerde kaldı ve maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. 20'nci dakikada penaltıyı kullanan Cenk, topu filelerle buluşturdu: 1-0.

50. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Gedson Fernandes'in ara pasıyla topla buluşan Cenk Tosun'un ceza sahası sol çaprazından çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üst direğe çarparak filelerle buluştu: 2-0.

59. dakikada siyah-beyazlı takım üçüncü golü buldu. Kaleci Runarsson'un pasında topla buluşan Doumbia'nın yapılan ön alan baskısı üzerine hatası sonucunda araya giren Dele Alli meşin yuvarlağın sahibi oldu. Dele Alli'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top önce Runarsson'a sonra da direğe çarparak ağlara yöneldi. Kale çizgisi üzerinde Fer'in müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0.

69. dakikada Corendon Alanyaspor'un kazandığı penaltı, yapılan VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Ceza sahası içinde Masuaku ile girdiği ikili mücadelede Candeias'ın yerde kalması üzerine maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu penaltı kararı verdi. VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izleyen hakem Uğurlu, penaltı kararından vazgeçti. Yaşar Kemal Uğurlu, ayrıca Masuaku'ya gösterdiği sarı kartı da iptal etti.

79. dakikada Oğuz Aydın'ın ceza sahası içinde soldan ortasında Zinedine Ferhat'ın penaltı noktası civarından uygun durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

84. dakikada Necip Uysal'ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

90+1. dakikada N'Koudou'nun ceza sahasının solundan pasında Kerem Atakan Kesgin'in altıpasın gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi.